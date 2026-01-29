Torres Piña se reúne con Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN; busca certificar personal ministerial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, con la finalidad de fortalecer la colaboración interinstitucional en materia de capacitación judicial.
Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de consolidar el convenio vigente con la Escuela Judicial, enfocado en certificar y profesionalizar a los integrantes de la triada investigadora en Michoacán, es decir, ministerios públicos, peritos y policías de investigación.
Torres Piña destacó la relevancia de mantener una coordinación efectiva con el Poder Judicial de la Federación, al considerar que la cooperación entre instituciones es clave para garantizar el acceso a la justicia, fortalecer el Estado de derecho y dar certeza jurídica a las y los michoacanos.
El fiscal michoacano refrendó su compromiso de impulsar acciones que eleven la calidad del trabajo ministerial en el estado, al tiempo que reconoció la disposición de la Suprema Corte para trabajar en conjunto por una procuración de justicia más profesional y cercana a la ciudadanía.
rmr