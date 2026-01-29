Torres Piña se reúne con Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN; busca certificar personal ministerial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que sostuvo una reunión de trabajo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, con la finalidad de fortalecer la colaboración interinstitucional en materia de capacitación judicial.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de consolidar el convenio vigente con la Escuela Judicial, enfocado en certificar y profesionalizar a los integrantes de la triada investigadora en Michoacán, es decir, ministerios públicos, peritos y policías de investigación.