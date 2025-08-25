Torres Piña emite circular que pone fin a los “moches” en la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El fiscal Carlos Torres Piña emitió la circular 5/2025, para erradicar los llamados “moches” o dádivas económicas que algunos servidores públicos exigían a las víctimas u ofendidos a cambio de trámites o servicios relacionados con la institución.

En el documento, Torres Piña instruyó que ningún funcionario de la Fiscalía General del Estado podrá solicitar o recibir comisiones, pagos o contraprestaciones, en dinero o en especie, por trámites como la recepción de denuncias o querellas, la expedición de constancias, la devolución de vehículos u objetos asegurados, la restitución de inmuebles o incluso la entrega de cadáveres a sus familiares.

La circular, que cita artículos de la Ley Orgánica de la FGE y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que estas medidas deberán cumplirse con estricto apego a los principios de certeza jurídica, imparcialidad, legalidad, objetividad, honradez, gratuidad, no revictimización y respeto a los derechos humanos.

Asimismo, se advierte que el incumplimiento dará lugar a sanciones administrativas y penales, ya que los casos serán turnados a la Fiscalía de Asuntos Internos o a la Contraloría de la propia institución. “Se abstendrán de solicitar o exigir para sí o para un tercero cualquier tipo de dádiva”, señala el documento firmado por Torres Piña.

Con esta medida, el fiscal busca poner fin a una de las prácticas más señaladas y repudiadas por la ciudadanía, al garantizar que los servicios de procuración de justicia se realicen sin condicionamientos económicos ni abusos hacia las víctimas y sus familiares.

Esta disposición se suma a las acciones emprendidas por Torres Piña durante sus primeras semanas al frente de la FGE, con las que ha insistido en construir una Fiscalía más cercana a la gente, transparente y confiable, reforzando la depuración interna de la institución y enviando un mensaje claro contra la corrupción.

