Tormenta tropical Lorena avanza frente al Pacífico; Michoacán, bajo pronóstico de lluvias fuertes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La depresión tropical Doce-E se intensificó y se convirtió en la tormenta tropical Lorena, ubicada al oeste de las costas de Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 09:00 horas (15:00 GMT), el centro de Lorena se localizaba en la latitud 18.3 Norte y longitud 107.9 Oeste, a 385 km al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose hacia el noroeste a 22 km/h.

El pronóstico indica lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur (sur), Sinaloa y Nayarit, así como lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos.

Además, se esperan vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Michoacán, Colima, Jalisco y Baja California Sur, así como oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros.

Las autoridades llaman a la población a extremar precauciones y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.