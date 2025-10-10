Tormenta tropical en cualquier momento puede ser huracán y afectar Costa de Michoacán: Bedolla

En entrevista colectiva, el mandatario estatal refirió que la tormenta tropical es intensa y en cualquier momento puede subir de categoría a huracán y generar afectaciones graves en la Costa michoacana.

Por lo que puntualizó que, junto con el Gobierno de México, se priorizó la integridad de los estudiantes y profesores, por lo que se suspendieron las clases en los municipios de Aquila, Arteaga, Aguililla, Chinicuila, Coalcomán, Coahuayana y Lázaro Cárdenas.

Asimismo, pidió a la población de estos municipios a estar pendiente de la información que se genere de este fenómeno meteorológico, que si bien dijo no hay afectaciones, hay que estar prevenidos.

De acuerdo a Protección Civil Michoacán, este fenómeno meteorológico se desplaza de forma paralela a las costas michoacanas, generando lluvias puntuales intensas.

Se prevén chubascos con descargas eléctricas en distintas regiones del estado como son la Costa, Tepalcatepec, Bajío, Tierra Caliente, Infiernillo, Pátzcuaro–Zirahuén, Purépecha y Lerma–Chapala.

RYE