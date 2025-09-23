Toman caseta de Panindícuaro en la autopista Maravatío-Zapotlanejo

Panindícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Presuntos integrantes de la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM) de Cherán tomaron este día la plaza de cobro de Panindícuaro, en la autopista Maravatío-Zapotlanejo.

La información fue difundida por el Centro SICT Michoacán a través de sus canales oficiales, donde se detalló que los jóvenes arribaron en dos autobuses, retiraron cámaras de videovigilancia, abatieron las plumas de acceso y solicitaron cooperación económica a los automovilistas.

De acuerdo al reporte, los manifestantes anunciaron que permanecerán alrededor de dos horas en el lugar, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores atender las indicaciones viales y manejar con precaución.