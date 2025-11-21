¡Toma precauciones! Cierre nocturno rumbo a Costco y Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 21 al 22 de noviembre se llevará a cabo el cierre nocturno de los carriles de incorporación de Calzada La Huerta al Periférico, debido a las obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro.

Según informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), el corte será desde las 22:00 horas del 21 de noviembre hasta las 15:00 horas del día siguiente, afectando dos importantes accesos:

La incorporación de Calzada La Huerta al Periférico con dirección a Costco.

La incorporación de la salida a Pátzcuaro hacia el Periférico, también en dirección a Costco.

Vías alternas sugeridas: