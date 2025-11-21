¡Toma precauciones! Cierre nocturno rumbo a Costco y Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Del 21 al 22 de noviembre se llevará a cabo el cierre nocturno de los carriles de incorporación de Calzada La Huerta al Periférico, debido a las obras del Distribuidor Vial Salida a Pátzcuaro.
Según informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), el corte será desde las 22:00 horas del 21 de noviembre hasta las 15:00 horas del día siguiente, afectando dos importantes accesos:
La incorporación de Calzada La Huerta al Periférico con dirección a Costco.
La incorporación de la salida a Pátzcuaro hacia el Periférico, también en dirección a Costco.
Si vas hacia Pátzcuaro:
Tomar calle Encuentro de Maravatío o la rama Calzada La Huerta – Periférico, hacer retorno y después continuar por calle Campo del Gallo o Capitán Mariano Anzures.
Si vas al Periférico con destino a Costco:
Usar calle Encuentro de Maravatío o la rama Calzada La Huerta – Periférico y realizar retorno.
Estas acciones forman parte de los trabajos del nuevo distribuidor vial, cuya finalidad es mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor tránsito vehicular de la capital michoacana.
SHA