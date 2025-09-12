¡Toma nota! Estas calles se cierran por el Grito y concierto de Christian Nodal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán implementará un dispositivo especial de seguridad en el Centro Histórico de Morelia a partir del 13 de septiembre a las 22:00 horas, que incluye cierres viales, filtros de seguridad y vigilancia reforzada.

Según informó la dependencia, el operativo contempla la instalación de un macroacceso, cinco accesos adicionales y 29 arcos detectores de metal, con el objetivo de garantizar un ingreso seguro durante el Grito de Independencia y el concierto de Christian Nodal el 15 de septiembre.

A partir del viernes 13 de septiembre a las 22:00 horas, se cerrará la circulación vehicular en la avenida Madero, desde la calle Nigromante hasta Álvaro Obregón. Esta vía se reabrirá hasta que concluya el desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

Los seis accesos habilitados al primer cuadro de la ciudad serán los siguientes: