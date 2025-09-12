¡Toma nota! Estas calles se cierran por el Grito y concierto de Christian Nodal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán implementará un dispositivo especial de seguridad en el Centro Histórico de Morelia a partir del 13 de septiembre a las 22:00 horas, que incluye cierres viales, filtros de seguridad y vigilancia reforzada.
Según informó la dependencia, el operativo contempla la instalación de un macroacceso, cinco accesos adicionales y 29 arcos detectores de metal, con el objetivo de garantizar un ingreso seguro durante el Grito de Independencia y el concierto de Christian Nodal el 15 de septiembre.
A partir del viernes 13 de septiembre a las 22:00 horas, se cerrará la circulación vehicular en la avenida Madero, desde la calle Nigromante hasta Álvaro Obregón. Esta vía se reabrirá hasta que concluya el desfile cívico-militar del 16 de septiembre.
Los seis accesos habilitados al primer cuadro de la ciudad serán los siguientes:
Macroacceso: Avenida Madero esquina Álvaro Obregón.
Corregidora: Cruces con Abasolo y García Obeso (2 accesos).
Melchor Ocampo: Cruces con Ignacio Zaragoza y Morelos Norte (2 accesos).
Morelos Sur: Cruce con Allende (1 acceso).
Para reforzar la seguridad, la SSP colocará vallas metálicas, máquinas de rayos X, 29 arcos detectores de metal, así como cinco torres de vigilancia, además de ambulancias, paramédicos, bomberos y unidades de salud en la periferia del evento.
El operativo contará con la participación de elementos de la Guardia Civil, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y Policía municipal, quienes estarán atentos a cualquier emergencia.
SHA