Toma de protesta de jueces del Poder Judicial de Michoacán, será durante la madrugada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La sesión en el Congreso del Estado para la toma de protesta de los jueces del Poder Judicial de Michoacán será durante la madrugada del 15 de septiembre, compartió la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís.

En entrevista con medios, la presidenta de la Jucopo explicó que el 14 de septiembre cerrarán el Período Legislativo correspondiente y el primer minuto del día 15 de septiembre se sesionará para instalar del segundo año legislativo, en la que además tomarán la protesta de cada uno de los nuevos integrantes del Poder Judicial local, en el propio del Congreso Local.

Puntualizó que la toma de protesta será en tres etapas, debido a la cantidad de jueces y en la madrugada, por temas de logística que se tendrá en la ciudad de Morelia por las fiestas patrias.

Aclaró que no se piensa en una sede alterna para la sesión de la toma de Protesta de los integrantes del Poder Judicial.

BCT