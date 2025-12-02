Todo listo para el III Tianguis Artesanal de Occidente, en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 500 artesanos de las distintas regiones de Michoacán, del 12 al 21 de diciembre se llevará a cabo el III Tianguis Artesanal de Occidente en la Calzada Zamora-Jacona.

El director de la Casa de las Artesanías (Casar), Cástor Estrada Robles, refirió que se espera superar los 12 millones de pesos que se tuvieron de derrama económica el año pasado; en esta tercera edición, dijo, participarán artesanos de 57 comunidades de 24 municipios en 16 ramas artesanales.