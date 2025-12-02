Todo listo para el III Tianguis Artesanal de Occidente, en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 500 artesanos de las distintas regiones de Michoacán, del 12 al 21 de diciembre se llevará a cabo el III Tianguis Artesanal de Occidente en la Calzada Zamora-Jacona.
El director de la Casa de las Artesanías (Casar), Cástor Estrada Robles, refirió que se espera superar los 12 millones de pesos que se tuvieron de derrama económica el año pasado; en esta tercera edición, dijo, participarán artesanos de 57 comunidades de 24 municipios en 16 ramas artesanales.
Asimismo, indicó que en la Casona Pardo se llevará a cabo el III Concurso Estatal de Artesanías, que tendrá una bolsa económica de 700 mil pesos, con exposición y venta del 12 al 14 de diciembre. El año pasado participaron 748 artesanos con mil 263 piezas provenientes de 35 municipios.
El alcalde de Zamora, Carlos Alberto Soto Delgado, comentó que “esta temporada es muy buena para no solo mostrar la riqueza del municipio y la región, sino también para impulsar la economía, donde los artesanos sean los más beneficiados”.
Nuevo León, Colima, Guanajuato, Baja California, Estados Unidos, Colombia, Perú, Costa Rica y Argentina son algunos lugares de origen de los turistas que acudieron al Tianguis Artesanal de Occidente en sus ediciones anteriores, por lo que no descartó que vuelva a ser fundamental para dar a conocer la riqueza del estado.
Finalmente, la Secretaría de Turismo (Sectur) hará promoción del Tianguis Artesanal de Occidente en el aeropuerto de Guadalajara a partir de esta semana.
RYE-