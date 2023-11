Todo listo para el Festival, Café, Chocolate y Vino, en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera exitosa se realizó la rueda de prensa para dar a conocer los detalles del próximo Festival Café, Chocolate y Vino en Pátzcuaro, el cual promete fusionar exquisiteces y experiencias sensoriales únicas.

Ante los medios de comunicación, el edil municipal dirigió unas palabras de apertura."Estamos muy emocionados de tener por 4ta ocasión este festival, para esta administración es la tercera vez, y esperamos que sea mejor que otros años. Vamos a tener la presencia de artesanos locales, algunos ya han participado en ediciones pasadas, muchas gracias por estar nuevamente aquí" puntualizó Arreola

El alcalde municipal, aprovechó el micrófono para agradecer a su equipo de trabajo del área de Cultura y Turismo, pero sobre todo a los exponentes de este año. "Muchas gracias a todos y todas los que participarán, sin ustedes pues esto no sería posible, todos son artesanos valiosos, algunos de ellos no tienen un establecimiento donde vender sus productos, es por eso que eventos como este dan un realce no solo para ellos, también la sociedad se ve nutrida con la derrama económica" explicó el mandatario.

Por su parte, el director del Festival Raúl Ceniceros, dió gracias al presidente y a su administración por el apoyo y facilidades que se han brindado para esta edición.