Todas las mujeres tienen derecho a tener aspiraciones políticas: Mireya Aguilar sobre críticas a Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaria de Mujeres de Morena Michoacán, Mireya Aguilar González, fijó una postura en defensa del derecho de todas las mujeres a buscar cargos de representación popular, respondiendo a las declaraciones emitidas por Gerardo Fernández Noroña en torno a Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo Rodríguez.
La morenista enfatizó que la vida política debe ser un espacio de respeto irrestricto a las decisiones individuales, especialmente cuando se trata de mujeres que buscan ascender en la estructura partidista.
Este posicionamiento surge luego de que el senador Noroña arremetió contra la alcaldesa suplente de Uruapan. A través de un video y en tribuna en el Senado de la República, la llamó “fascista” y la acusó de usar el homicidio de su esposo para posicionarse rumbo a la gubernatura de Michoacán.
La Secretaria de Mujeres de Morena alinea su discurso con la necesidad de erradicar cualquier forma de obstrucción o cuestionamiento hacia las trayectorias femeninas, un tema sensible en el contexto actual de paridad y combate a la violencia política de género.
Aguilar González recordó que el proceso interno de selección de candidaturas debe ser un ejercicio de libertad y derecho, no un campo de batalla donde se juzgue el momento o la forma de la aspiración de una compañera. La lucha por la inclusión, señaló, implica proteger estos espacios recién ganados para las mujeres, asegurando que no sean desmantelados por cuestionamientos que buscan limitar su participación activa.
La funcionaria morenista defendió la autonomía de la presidenta de Uruapan para tomar decisiones sobre su futuro político, independientemente de las circunstancias personales o las presiones externas.
"Si la compañera presidenta de Uruapan levanta la mano y quiere ir a la candidatura, es muy su derecho y está en toda su libertad de hacerlo. Yo creo que ningún ente, ninguna persona podríamos estar criticando esta decisión. Si la crítica es que debería estar haciendo otra cosa, entonces es violencia política definitivamente."
BCT