Todas las mujeres tienen derecho a tener aspiraciones políticas: Mireya Aguilar sobre críticas a Grecia Quiroz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaria de Mujeres de Morena Michoacán, Mireya Aguilar González, fijó una postura en defensa del derecho de todas las mujeres a buscar cargos de representación popular, respondiendo a las declaraciones emitidas por Gerardo Fernández Noroña en torno a Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo Rodríguez.

La morenista enfatizó que la vida política debe ser un espacio de respeto irrestricto a las decisiones individuales, especialmente cuando se trata de mujeres que buscan ascender en la estructura partidista.

Este posicionamiento surge luego de que el senador Noroña arremetió contra la alcaldesa suplente de Uruapan. A través de un video y en tribuna en el Senado de la República, la llamó “fascista” y la acusó de usar el homicidio de su esposo para posicionarse rumbo a la gubernatura de Michoacán.