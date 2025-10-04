Todas las michoacanas somos mujer maravilla, responde Gaby Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su Cuarto Informe de Gobierno, Alfredo Ramírez Bedolla describió a Gaby Molina como “la mujer maravilla de la educación en Michoacán”. La funcionaria, que se perfila como una de las mujeres con mayor posibilidad de ser candidata a la gubernatura dijo sentirse halagada con ese calificativo, pero además se siente identificada con la mayoría de michoacanas que “hacen maravillas todos los días”.
“Todas las mujeres hacemos maravillas en México en muchos sentidos: nos levantamos temprano, cuidamos a los hijos -también a los papás-, los llevamos a la escuela y además vamos a trabajar. Cuando dice alguien: ‘no soy Supermán’, pienso: Quizás no soy Superman, pero si puedo ser Mujer Maravilla, como lo son la mayoría de las mujeres. Y entonces le damos para adelante”, abundó Gaby Molina, quien también alterna su función como Secretaria de Educación con su responsabilidad de mamá y esposa.
En su rendición pública de cuentas, el gobernador dijo que haber recuperado la rectoría de la educación será uno de los cuatro legados que dejará a las y los michoacanos al concluir su sexenio.
Sobre cómo logró los resultados que presumió el gobernador en educación, Gaby Molina recordó la frase del filósofo español José Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia" y añadió que con un análisis profundo de las circunstancias y gracias a un gobernador muy decidido se pudo reconocer la lógica interna de la institución, elaborando un buen diseño institucional, con transparencia, orden y apego a la ley.
“Detrás de los resultados hay muchas horas de planeación, muchos días escuchando a los maestros, y trabajo con paciencia y humildad; además de la experiencia acumulada por otras secretarias de educación, como Chela Andrade, y Silvia Figueroa, y el acompañamiento en su tiempo de Leticia Ramírez cuando fue Secretaria de Educación Pública”, concluyó Gaby Molina.
