Todas las michoacanas somos mujer maravilla, responde Gaby Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su Cuarto Informe de Gobierno, Alfredo Ramírez Bedolla describió a Gaby Molina como “la mujer maravilla de la educación en Michoacán”. La funcionaria, que se perfila como una de las mujeres con mayor posibilidad de ser candidata a la gubernatura dijo sentirse halagada con ese calificativo, pero además se siente identificada con la mayoría de michoacanas que “hacen maravillas todos los días”.

“Todas las mujeres hacemos maravillas en México en muchos sentidos: nos levantamos temprano, cuidamos a los hijos -también a los papás-, los llevamos a la escuela y además vamos a trabajar. Cuando dice alguien: ‘no soy Supermán’, pienso: Quizás no soy Superman, pero si puedo ser Mujer Maravilla, como lo son la mayoría de las mujeres. Y entonces le damos para adelante”, abundó Gaby Molina, quien también alterna su función como Secretaria de Educación con su responsabilidad de mamá y esposa.