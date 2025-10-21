Todas las dependencias estatales cuentan con al menos un trámite digital: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 100 por ciento de las dependencias estatales cuentan con al menos un trámite digital, acciones que eliminan el pago de dinero en efectivo en las cajas de Recaudación, agilizan las operaciones, ofrecen mayor seguridad a favor de la ciudadanía y garantizan mejores sistemas de transparencia.

Así lo informó el secretario estatal de Finanzas y Administración, Luis Navarro, quien explicó que la gestión del mandatario michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla, planea que se continúe avanzando en la digitalización de los pagos por concepto de derechos, trámites e impuestos, durante 2025.

Refirió que después de enfrentar un acentuado rezago tecnológico, el Poder Ejecutivo de Michoacán ha obtenido un avance significativo en la implementación del Gobierno Digital, resultados que han colocado a la entidad en un nivel de liderazgo nacional en dicha materia. El objetivo, agregó, es "dar eficiencia a la administración pública, fomentar la transparencia y mejorar la atención ciudadana".

Luis Navarro explicó que, si bien es cierto que el 65 por ciento de la población realiza pagos digitales, por medio de tarjetas de crédito y débito, las personas que deseen realizar sus operaciones con dinero en efectivo pueden realizarlo en más de mil 100 puntos distribuidos en la geografía michoacana, entre los que destacan sucursales bancarias, centros comerciales y tiendas de conveniencia.

Finalmente, dio a conocer que Finanzas y Administración, Educación, Comunicaciones y Obras Públicas, Salud y Seguridad Pública, entre otras dependencias, cuentan con el 100 por ciento de trámites digitales, lo que coloca a Michoacán, a través de Gobierno Digital, entre las cuatro entidades federativas con mayor avance y resultados significativos en la materia.

