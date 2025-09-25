Tlalpujahua se llenará de magia con la Feria de la Esfera; inicia el 3 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una expectativa de 650 mil visitantes, la Casa de las Artesanías (Casar) y el Ayuntamiento de Tlalpujahua anunciaron la edición número 26 de la Feria de la Esfera, la cual se llevará a cabo del 3 de octubre al 17 de diciembre.
El director general de Casar, Cástor Estrada Robles, informó que se espera una gran afluencia de turistas, quienes dejarán una derrama económica superior a los 80 millones de pesos.
Con la participación de 450 expositores y 340 talleres, se anunció que habrá un desfile para arrancar con la Feria de la Esfera, la cual tendrá la participación de 21 carros alegóricos.
Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y de 8 de la mañana hasta que se vaya el último turista los sábados y domingos, se indicó que habrá una zona gastronómica y se cuenta con hoteles y Airbnb para el alojamiento de los turistas.
Avance informativo...
rmr