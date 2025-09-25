Tlalpujahua se llenará de magia con la Feria de la Esfera; inicia el 3 de octubre

Con la participación de 450 expositores y 340 talleres, se anunció que habrá un desfile para arrancar con la Feria de la Esfera, la cual tendrá la participación de 21 carros alegóricos.

Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y de 8 de la mañana hasta que se vaya el último turista los sábados y domingos, se indicó que habrá una zona gastronómica y se cuenta con hoteles y Airbnb para el alojamiento de los turistas.

Avance informativo...

rmr