¡Tlalpujahua se llena de magia! Desfiles navideños encantan este diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tradicional Desfile Coca-Cola regresa a Tlalpujahua para llenar de luz, color y espíritu navideño las calles principales de este Pueblo Mágico michoacano. El evento se llevará a cabo todos los viernes del 14 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, a partir de las 19:00 horas, con recorridos encabezados por el emblemático camión rojo y los populares osos polares.
Durante el desfile, locales y visitantes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de música, luces y personajes navideños, en una atmósfera festiva ideal para toda la familia. Este evento tiene como objetivo fortalecer el turismo y ofrecer espacios seguros y atractivos durante la temporada decembrina.
Como complemento a esta experiencia navideña, se celebra también la 26ª edición de la Feria de la Esfera, del 8 de noviembre al 13 de diciembre, con actividades programadas únicamente los sábados a las 19:00 horas. Esta feria es uno de los principales atractivos turísticos y culturales del municipio, reconocido a nivel nacional por su tradición en la fabricación de esferas artesanales de vidrio soplado.
Los asistentes podrán adquirir esferas y adornos navideños hechos a mano, además de disfrutar del paisaje montañoso, la gastronomía local, actividades culturales y recorridos por los talleres artesanales. Tlalpujahua se convierte en un escenario mágico durante esta temporada, combinando tradición, arte y hospitalidad.
Tanto el desfile como la feria representan una oportunidad única para vivir la Navidad en uno de los destinos más encantadores de Michoacán. Las autoridades invitan a turistas y locales a asistir en familia, disfrutar con responsabilidad y apoyar a los artesanos que mantienen viva esta importante tradición.
BCT