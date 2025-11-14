¡Tlalpujahua se llena de magia! Desfiles navideños encantan este diciembre

Durante el desfile, locales y visitantes podrán disfrutar de un espectáculo lleno de música, luces y personajes navideños, en una atmósfera festiva ideal para toda la familia. Este evento tiene como objetivo fortalecer el turismo y ofrecer espacios seguros y atractivos durante la temporada decembrina.

Como complemento a esta experiencia navideña, se celebra también la 26ª edición de la Feria de la Esfera, del 8 de noviembre al 13 de diciembre, con actividades programadas únicamente los sábados a las 19:00 horas. Esta feria es uno de los principales atractivos turísticos y culturales del municipio, reconocido a nivel nacional por su tradición en la fabricación de esferas artesanales de vidrio soplado.