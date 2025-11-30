Tlalpujahua, Pueblo Mágico de la eterna Navidad te invita a disfrutar su Feria de la Esfera

A estos atractivos se suma la emblemática Torre del Carmen, único vestigio que resistió la gran inundación de "Las Lamas" que destruyó gran parte de la población. De igual forma, los visitantes pueden recorrer el Museo de los Hermanos López Rayón, casa natal de estos insurgentes y héroes de la Independencia, abierto al público desde 1973, junto con otras opciones de interés familiar e histórico.

Tlalpujahua es una excelente opción para una escapada de fin de semana, donde te deslumbrarás con una arquitectura típica con calles empedradas y cuestas pronunciadas que transportan al visitante a otra época. Para conocer más sobre este hermoso lugar de Michoacán, puedes visitar el sitio: https://visitmichoacan.com.mx/

