Titular de Sectur federal vivirá la Noche de Muertos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Noche de Muertos es la celebración más emblemática de Michoacán, y la titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, vivirá la experiencia.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la funcionaria no sólo recorrerá los municipios y comunidades de la ribera del lago de Pátzcuaro, sino que conocerá las tradiciones y riqueza cultural que enmarcan la Semana de Celebración de la Noche de Muertos en Michoacán.

Además, sostendrá un encuentro con el sector turístico para escuchar y conocer sus necesidades, a fin de potenciar a la entidad en la rama. También se espera que esté presente en el Concurso Artesanal de Pátzcuaro.

En Michoacán, las actividades y los 13 talleres de la Semana de Celebración de la Noche de Muertos iniciaron el pasado 24 de octubre, donde se pretende que los turistas conozcan las raíces de la celebración y el significado de cada uno de los elementos en las ofrendas.

