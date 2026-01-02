Titular de la SSP visita a elementos de la Guardia Civil lesionados en choque en Tzurumútaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina visitó en el hospital a los elementos de la Guardia Civil que resultaron lesionados en un accidente vial ocurrido sobre la carretera Pátzcuaro–Quiroga, así como a un agente que sufrió un infarto un día antes.

A través de sus redes sociales, Cruz Medina expresó su solidaridad y respaldo:

“Les deseo una pronta y total recuperación; no están solos, cuentan con todo nuestro respaldo”.