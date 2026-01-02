Titular de la SSP visita a elementos de la Guardia Civil lesionados en choque en Tzurumútaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina visitó en el hospital a los elementos de la Guardia Civil que resultaron lesionados en un accidente vial ocurrido sobre la carretera Pátzcuaro–Quiroga, así como a un agente que sufrió un infarto un día antes.
A través de sus redes sociales, Cruz Medina expresó su solidaridad y respaldo:
“Les deseo una pronta y total recuperación; no están solos, cuentan con todo nuestro respaldo”.
Es de recordar que el accidente tuvo lugar la mañana del viernes en las inmediaciones de la comunidad de Tzurumútaro. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que una patrulla de la Guardia Civil fue impactada por un vehículo Volkswagen Jetta, que circulaba a exceso de velocidad mientras la unidad oficial realizaba una maniobra de retorno.
Tras el impacto, la patrulla fue proyectada contra una camioneta BMW, dejando como saldo al menos ocho personas lesionadas, incluidos elementos policiales.
En la imagen difundida por el comisario se observa a uno de los elementos convaleciente, acompañado por su superior durante su recuperación hospitalaria.
mrh