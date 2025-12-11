Tirolesa, 4x4 y mariposas monarca: el combo turístico de Senguio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 10 años de historia, Senguio alberga el santuario de la mariposa monarca más joven, donde el turismo de aventura se vive en todos los rincones del municipio.

El alcalde, Rodolfo Quintana Trujillo, indicó que desde noviembre se abrieron las puertas a todos los visitantes para que conozcan las colonias de mariposa monarca que se asientan en los bosques de oyamel.

Precisó que la temporada concluirá en marzo de 2026 y que se cuenta con el apoyo de las corporaciones de seguridad para garantizar una travesía pacífica y segura, ideal para admirar a las llamadas “novias del sol”.

Por su parte, el director de Turismo Municipal, Irving Emmanuel Gómez Valdespino, refirió que se espera la llegada de miles de turistas, quienes podrán no solo observar a la mariposa monarca, sino también realizar diversas actividades.

En ese tenor, el representante ejidal del santuario, Fernando Luna Torres, especificó que entre las actividades destacan los recorridos en vehículos 4x4, los miradores a más de 3 mil 300 metros sobre el nivel del mar, un paradero turístico con restaurante y venta de artesanías, así como una tirolesa, todo pensado para ofrecer una experiencia inolvidable a los amantes de la aventura.

Las puertas del santuario están abiertas desde las 9:00 de la mañana y cierran a las 5:00 de la tarde. El último día de marzo de 2026 se tiene programado el cierre de la temporada.

SHA