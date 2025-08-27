Tierra Caliente y Occidente con presencia de sudamericanos involucrados en la delincuencia organizada: FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las regiones de Tierra Caliente y el Occidente de Michoacán tienen presencia de sudamericanos involucrados en la delincuencia organizada, confirmó el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Torres Piña, al precisar que en lo que va del año han sido 51 los detenidos y seis abatidos de procedencia extranjera.

Indicó que la mayoría de los involucrados son venezolanos y colombianos, pero también —dijo— se encuentran peruanos y ecuatorianos.

"En lo que va del año han sido 51 los detenidos de procedencia extranjera, la mayoría son venezolanos y colombianos; también hay peruanos, hay ecuatorianos, hay de otros, pero la mayoría son de estos dos países; y se tienen seis abatidos de procedencia extranjera, de Centroamérica y del Sur", puntualizó.

Torres Piña recordó que, a inicios de agosto, se detuvo a un sudamericano que permanece hospitalizado en Apatzingán, a quien se le encontró droga.

A lo anterior, comentó que se dio seguimiento a lo que estipula la ley y se notificó al Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación, además de que la Fiscalía General del Estado continúa con la investigación correspondiente.

De acuerdo con corporaciones de seguridad, en Michoacán la mayoría de las personas sudamericanas llegan de manera ilegal y se jactan de entrenar a los grupos delincuenciales en tácticas de ataque, uso de armas y fabricación de explosivos. Otras más fueron cooptadas por el crimen organizado con ofertas de empleo y han sido rescatadas por la Fiscalía General del Estado.

Inclusive, el tema no solo se registra en estas zonas de la entidad, toda vez que en Morelia se tienen datos de extranjeros involucrados en diversos acontecimientos relacionados con el entrenamiento de civiles y en la participación de delitos como homicidio, extorsión y préstamos que terminan en amenazas.

mrh