¿Tienes una idea de negocio? Conviértela en realidad con Desafío Emprendedor: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de impulsar proyectos productivos y fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través de Espacio Emprendedor, llevó a cabo la primera sesión informativa del curso Desafío Emprendedor, que este año inicia su décima tercera generación.
En esta primera jornada, las y los aspirantes conocieron la metodología, los contenidos y la dinámica general del programa, el cual está dirigido tanto a personas con una idea de negocio como a quienes ya cuentan con un emprendimiento en marcha y buscan fortalecer conocimientos clave para consolidarlo.
A lo largo de 11 sesiones especializadas, impartidas por instructores certificados, las y los participantes reciben capacitación en administración, planeación de negocios, finanzas, investigación de mercado, marketing, comunicación gráfica, estructura legal y desarrollo de pitch.
En este primer curso del año, correspondiente a la región Cuitzeo, se integrarán 94 participantes a un proceso formativo diseñado para fortalecer sus ideas y convertirlas en proyectos con bases sólidas, además de contar con la participación de invitadas e invitados con experiencia en el ámbito económico y productivo.
Actualmente, el programa registra la participación de 160 personas distribuidas en Morelia, Zitácuaro y Uruapan, reflejo del interés de la población por acceder a herramientas que impulsen el desarrollo de sus proyectos.
La 13 generación del Desafío Emprendedor inicia el martes 3 de febrero con modalidad presencial y virtual en Morelia. Para más información, las personas interesadas pueden acudir a Espacio Emprendedor, ubicado en , o comunicarse vía WhatsApp al .
BCT