¿Tienes una idea de negocio? Conviértela en realidad con Desafío Emprendedor: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de impulsar proyectos productivos y fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través de Espacio Emprendedor, llevó a cabo la primera sesión informativa del curso Desafío Emprendedor, que este año inicia su décima tercera generación.

En esta primera jornada, las y los aspirantes conocieron la metodología, los contenidos y la dinámica general del programa, el cual está dirigido tanto a personas con una idea de negocio como a quienes ya cuentan con un emprendimiento en marcha y buscan fortalecer conocimientos clave para consolidarlo.