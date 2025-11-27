¿Tienes placas vencidas? Aún puedes aprovechar descuentos este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la condonación de multas y recargos en trámites vehiculares, la ciudadanía ha respondido con confianza, por lo que se han sumado 60 mil 128 acciones, que representan, al último corte, un ingreso a las arcas estatales por 147 millones 64 mil 914 pesos, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.

De acuerdo con el funcionario, la dependencia, a través del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán (Satmich), aplicará los beneficios del Buen Fin hasta este viernes, en el caso específico de trámites presenciales, como renovación de licencias y canje de placas extemporáneas. En tanto, el pago de refrendos, que incluye la condonación de multas y recargos, podrá realizarse en línea durante el fin de semana.