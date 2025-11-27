¿Tienes placas vencidas? Aún puedes aprovechar descuentos este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de la condonación de multas y recargos en trámites vehiculares, la ciudadanía ha respondido con confianza, por lo que se han sumado 60 mil 128 acciones, que representan, al último corte, un ingreso a las arcas estatales por 147 millones 64 mil 914 pesos, informó el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro.
De acuerdo con el funcionario, la dependencia, a través del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán (Satmich), aplicará los beneficios del Buen Fin hasta este viernes, en el caso específico de trámites presenciales, como renovación de licencias y canje de placas extemporáneas. En tanto, el pago de refrendos, que incluye la condonación de multas y recargos, podrá realizarse en línea durante el fin de semana.
El tesorero estatal destacó que la población ha realizado, al corte del 23 de noviembre, 53 mil 755 trámites vehiculares, entre los que figuran refrendos, canje y dotación de placas, por un monto 132 millones 938 mil 826 pesos. Agregó que en el rubro de licencias de manejo permanentes y con vigencia definida, en el mismo lapso se realizaron seis mil 373 operaciones por 14 millones 126 mil 88 pesos.
Finalmente, Luis Navarro hizo un llamado a la ciudadanía con la intención de que, en caso de tener algún trámite vehicular extemporáneo, aproveche la condonación de multas y recargos. Recomendó hacer el pago de refrendos en línea para dar oportunidad de que la gente con trámites presenciales, como las licencias de conducir y el canje de placas extemporáneas, los lleven a cabo sin problema.
mrh