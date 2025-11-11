¿Tienes moto sin placas? Este programa te borra multas y recargos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por medio del programa Emplaca tu moto, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria (Satmich), aplica condonación del 100 por ciento en multas y recargos en el registro, dotación de placa y refrendo de motocicletas irregulares.
Así lo dio a conocer el tesorero estatal, Luis Navarro, quien señaló que en Michoacán circulan 412 mil 656 motocicletas, cifra que representa el cinco por ciento de las que existen a nivel nacional. La entidad ocupa el sexto lugar nacional en cuanto a número de motocicletas en circulación, destacó.
Explicó que, sensible a la preocupación social por un porcentaje considerable de motocicletas que transitan sin placas ni registro en la geografía michoacana, e incluso en respuesta a la petición de diversos alcaldes, el gobernador dio instrucciones para ofrecer, en noviembre y diciembre del presente año, el programa Emplaca tu moto, que consiste en condonar multas y recargos en el registro, dotación y pago de refrendo 2025.
Por otra parte, Luis Navarro dio a conocer que, con motivo del tradicional Buen Fin, del 13 al 30 de noviembre, la Secretaría de Finanzas y Administración, por medio del Satmich, otorgará condonación de multas y recargos en la renovación de licencias de conducir extemporáneas y en adeudos de refrendos vehiculares.
Para concluir, el responsable del manejo de los recursos públicos de Michoacán manifestó que las personas interesadas en regularizar sus motocicletas y en renovar sus licencias de conducir deben realizar el trámite presencialmente y evitar la participación de intermediarios, mientras que el pago de refrendos vehiculares puede realizarse en línea o en efectivo, en sucursales bancarias o tiendas de autoservicio y de conveniencia.
RPO