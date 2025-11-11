¿Tienes moto sin placas? Este programa te borra multas y recargos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por medio del programa Emplaca tu moto, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria (Satmich), aplica condonación del 100 por ciento en multas y recargos en el registro, dotación de placa y refrendo de motocicletas irregulares.

Así lo dio a conocer el tesorero estatal, Luis Navarro, quien señaló que en Michoacán circulan 412 mil 656 motocicletas, cifra que representa el cinco por ciento de las que existen a nivel nacional. La entidad ocupa el sexto lugar nacional en cuanto a número de motocicletas en circulación, destacó.