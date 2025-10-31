¿Tienes moto sin placas en Michoacán? Podrás registrarla sin multa por solo 985 pesos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El costo por registrar motocicletas irregulares por medio de la dotación de placa y refrendo 2025, será de 985 pesos, sin multas por el trámite extemporáneo, esto del 3 de noviembre al 31 de diciembre.
Así lo dio a conocer el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, quien hizo un llamado a la población a regularizar las motocicletas sin registro, lo cual les dará certeza en la posesión de las mismas y a la sociedad le otorgará mayor seguridad.
Señaló que, en el caso de las motocicletas no registradas, es fundamental que la gente interesada acuda a alguna de las ventanillas de Recaudación establecidas en toda la geografía michoacana, a cargo del Servicio de Administración Tributaria (Satmich).
El responsable del manejo de los recursos públicos de Michoacán, especificó que el costo de la dotación de placa es de 619 pesos y el de refrendo de 366 pesos, lo que suma 985 pesos.
Los requisitos completos que deberán cumplir las personas interesadas en el trámite pueden consultarse en el enlace, concluyó Luis Navarro.
SHA