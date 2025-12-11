¿Tienes mascota? Esterilización gratuita para lomitos y michis en Tarímbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes un perrito o gatito en casa, esta es tu oportunidad para cuidarlo y, de paso, contribuir al bienestar de tu comunidad. La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realizará una jornada gratuita de esterilización de perros y gatos este lunes 15 de diciembre en el municipio de Tarímbaro.

La cita es en la Telesecundaria Diego Rivera, ubicada en el Fraccionamiento Las Espigas. Pero ojo: para asegurar un lugar en la jornada, los interesados deben registrar previamente a sus mascotas el sábado 13 de diciembre, a partir de las 12:00 horas, en la misma sede.

La esterilización es una medida clave para evitar camadas no deseadas, prevenir enfermedades y frenar el abandono animal, por lo que la SSM invita a toda la población a sumarse a esta acción responsable y sin costo.

📝 Requisitos importantes:

Los animales deben tener más de tres meses de edad .

Acudir con ayuno total (agua y comida) de al menos 8 horas .

Solo se atenderán animales clínicamente sanos y hembras que no estén lactando .

Llevar manta o cobija , pañal desechable para adulto , y en el caso de gatos, transportadora.

Los perros deben llevar correa o estar bien asegurados.

Con esta jornada, la SSM continúa su labor en salud pública para promover una convivencia responsable entre humanos y animales, así como para reducir la sobrepoblación y la transmisión de enfermedades zoonóticas.

