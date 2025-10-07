¿Tienes mascota? Este miércoles vacunación antirrábica gratuita en Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de proteger la salud de mascotas y prevenir la rabia, este sábado 11 de octubre se realizará una jornada de vacunación antirrábica canina y felina gratuita en el municipio de Tarímbaro.

La campaña es organizada por Hermano Animal AC en coordinación con la Secretaría de Salud de Michoacán, y se llevará a cabo en la dirección:

📍 Calle Municipio Libre #8, Barrio La Doctrina, a solo dos cuadras de la presidencia municipal.

La jornada está dirigida a perros y gatos de todas las edades (preferentemente mayores de 3 meses), y busca facilitar el acceso a la vacuna para todas las familias del municipio.

Además de ser una medida de salud animal, la vacunación antirrábica contribuye a evitar contagios en humanos y a reducir riesgos comunitarios.