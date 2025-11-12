¿Tienes concesión o licencia vencida? ITransporte ofrece condonación hasta el 30 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de mantener un padrón actualizado, ordenado y con documentación vigente, el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte), en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración, anunció la condonación de multas y recargos para conductores de transporte público que realicen la revalidación de sus concesiones o renovación de licencias entre el 13 y el 30 de noviembre.

La directora general del instituto, María Elena Huerta Moctezuma, subrayó la importancia de mantener los documentos en regla, ya que esto protege tanto a los operadores como a los usuarios. “Además de ser una obligación, tener la licencia y concesión actualizadas brinda seguridad a todos; hemos tenido casos donde los seguros no son válidos ante un incidente vial por operar con licencias caducadas o no reconocidas. Queremos que los conductores trabajen con certeza y tranquilidad”, destacó.