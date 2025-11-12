¿Tienes concesión o licencia vencida? ITransporte ofrece condonación hasta el 30 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de mantener un padrón actualizado, ordenado y con documentación vigente, el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán (ITransporte), en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración, anunció la condonación de multas y recargos para conductores de transporte público que realicen la revalidación de sus concesiones o renovación de licencias entre el 13 y el 30 de noviembre.
La directora general del instituto, María Elena Huerta Moctezuma, subrayó la importancia de mantener los documentos en regla, ya que esto protege tanto a los operadores como a los usuarios. “Además de ser una obligación, tener la licencia y concesión actualizadas brinda seguridad a todos; hemos tenido casos donde los seguros no son válidos ante un incidente vial por operar con licencias caducadas o no reconocidas. Queremos que los conductores trabajen con certeza y tranquilidad”, destacó.
ITransporte invita a las y los concesionarios y operadores a acudir a sus oficinas ubicadas en avenida Francisco I. Madero Poniente 39, esquina con calle Yucatán, colonia Molino de Parras, en Morelia, así como a las delegaciones regionales al interior del estado, para aprovechar este periodo de regularización.
Con estas acciones, la dependencia reitera su compromiso con un transporte público más ordenado, seguro y responsable, en beneficio de quienes prestan el servicio y de todas y todos los michoacanos que lo utilizan diariamente.
rmr