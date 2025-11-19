¿Tienes basura electrónica? Llévala al Recoelectrón Universitario en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) realizará este viernes 28 y sábado 29 de noviembre el 17º Recoelectrón Universitario, una campaña ambiental enfocada en el acopio de residuos electrónicos.
El centro de recolección estará ubicado en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, justo a un costado de Radio Nicolaita, y funcionará en un horario de 9:00 a 16:00 horas. La invitación es abierta a toda la comunidad nicolaita y al público en general.
📦 ¿Qué puedes llevar?
Computadoras, laptops, teclados, impresoras
Celulares, tablets, grabadoras
Discos duros, módems, reguladores, cargadores
Televisores, consolas de videojuegos, bocinas
Escáneres, sistemas de vigilancia, herramientas eléctricas
Estéreos, radios, tarjetas electrónicas, CD’s
Este evento cuenta con el respaldo del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IIAF), la Facultad de Biología, la Dirección de Vinculación y Servicio Social, y el colectivo ambiental TREEMorelia.
Además de prevenir que estos dispositivos terminen contaminando el medio ambiente, el Recoelectrón permite recuperar materiales valiosos como cobre, aluminio o plástico que pueden reincorporarse a otros procesos productivos.
