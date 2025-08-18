¿Tienes 65 años? Así puedes registrarte a la pensión del Bienestar en agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 18 de agosto inició de manera oficial, en todo el país, el registro al programa federal Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y en esta ocasión está enfocado principalmente en hombres de 65 años en adelante, ya que la mayoría de las mujeres adultas mayores ya se encuentran registradas.
La delegada Ariadna Montiel Reyes explicó que este operativo de inscripción, que se realiza cada dos meses, busca incorporar a los adultos mayores que aún no reciben el apoyo económico, especialmente del sector masculino. Invitó a los interesados a acudir a los Módulos de Bienestar, los cuales estarán atendiendo de lunes a sábado, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Para consultar la fecha, hora y ubicación del módulo correspondiente, las personas deben ingresar a la página oficial de la Secretaría de Bienestar, disponible en el sitio www.gob.mx/bienestar.
Entre los documentos necesarios para el registro se encuentran la identificación oficial vigente, el acta de nacimiento, la CURP actualizada, un comprobante de domicilio no mayor a seis meses, y un número telefónico de contacto. En caso de requerirlo, los adultos mayores podrán registrar a una persona auxiliar para que los represente en el proceso, siempre que también presente los mismos documentos.
El registro se realiza conforme a la letra inicial del primer apellido, distribuyéndose por días de la semana del 18 al 30 de agosto. Los lunes se atiende a quienes tienen apellidos que inician con A, B o C; martes a las letras D, E, F, G y H; miércoles a I, J, K, L y M; jueves a N, Ñ, O, P, Q y R; viernes a S, T, U, V, W, X, Y y Z; y los sábados están destinados a todas las letras.
agm