¿Tienes 65 años? Así puedes registrarte a la pensión del Bienestar en agosto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 18 de agosto inició de manera oficial, en todo el país, el registro al programa federal Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y en esta ocasión está enfocado principalmente en hombres de 65 años en adelante, ya que la mayoría de las mujeres adultas mayores ya se encuentran registradas.

La delegada Ariadna Montiel Reyes explicó que este operativo de inscripción, que se realiza cada dos meses, busca incorporar a los adultos mayores que aún no reciben el apoyo económico, especialmente del sector masculino. Invitó a los interesados a acudir a los Módulos de Bienestar, los cuales estarán atendiendo de lunes a sábado, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.