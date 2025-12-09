Tiene Fiscalía Anticorrupción 135 carpetas abiertas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 135 carpetas de investigación mantiene abiertas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, informó la titular, Marisol Sánchez Zamudio.

En entrevista, indicó que los delitos más recurrentes son peculado, cohecho, ejercicio indebido y uso ilícito de atribuciones y funciones.

Enfatizó que estos delitos se han detectado en varias instituciones y dependencias de los gobiernos estatal y municipales, lo cual daña el patrimonio público y a la sociedad en general, toda vez que los recursos no llegan a los destinos para su aplicación y se violan los derechos de la población para acceder a algún servicio y/o programas públicos.

Sin abundar sobre las acusaciones, indicó que varias de ellas se encuentran en investigación y hay que esperar a que concluyan su término para conocer si podrán o no judicializarse.