Tiendas Oxxo agradecen a C5 Michoacán por baja en robos

Este resultado fue atribuido al trabajo conjunto entre el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C5), la Guardia Civil y la Subsecretaría de Investigación Especializada, quienes mantienen una estrategia coordinada para atender delitos patrimoniales.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales oficiales, donde el C5 destacó que este tipo de reconocimientos fortalecen el compromiso institucional por generar entornos más seguros para la ciudadanía y los sectores comerciales.