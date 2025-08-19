Michoacán

Tiendas Oxxo agradecen a C5 Michoacán por baja en robos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El C5 Michoacán recibió un reconocimiento por parte del corporativo de tiendas Oxxo, gracias a la disminución en la incidencia delictiva registrada en sus sucursales durante el mes de julio y la primera quincena de agosto en todo el estado.

Este resultado fue atribuido al trabajo conjunto entre el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Calidad (C5), la Guardia Civil y la Subsecretaría de Investigación Especializada, quienes mantienen una estrategia coordinada para atender delitos patrimoniales.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales oficiales, donde el C5 destacó que este tipo de reconocimientos fortalecen el compromiso institucional por generar entornos más seguros para la ciudadanía y los sectores comerciales.

El trabajo interinstitucional ha sido clave para inhibir actos delictivos en puntos de alta concentración comercial como las tiendas de conveniencia, que suelen ser blanco de robos y otros delitos menores.

