Tienda Michoacán de Origen, punto de encuentro para el consumo local: Sedeco

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que el distintivo Michoacán de Origen, implementado durante 2025 como un mecanismo para fortalecer la identidad, calidad y competitividad de los productos locales, cerró el año con 164 marcas que cuentan con este reconocimiento, como resultado del acompañamiento institucional y del interés de productores y emprendedores por integrarse a este esquema.

La tienda Michoacán de Origen se localiza en calle Abasolo número 70, en el Centro Histórico de Morelia, a un costado del Teatro Mariano Matamoros, y reúne productos provenientes de distintas regiones del estado, elaborados por productores y emprendedores michoacanos.

Asimismo, la Sedeco destacó que en la plataforma digital https://michoacandeorigen.sedeco.michoacan.gob.mx/ se encuentra disponible el catálogo completo de productos que cuentan con el distintivo Michoacán de Origen, y que las y los productores interesados en obtenerlo pueden solicitar su incorporación a través de este mismo sitio.