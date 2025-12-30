Tienda Michoacán de Origen, punto de encuentro para el consumo local: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la temporada vacacional, la tienda Michoacán de Origen se mantiene como un espacio para conocer y adquirir productos elaborados en el estado, al concentrar una oferta diversa que refleja la identidad productiva y cultural de Michoacán.
En este espacio se pueden encontrar alimentos y bebidas artesanales, como café, chocolate, miel, salsas, botanas y conservas, así como textiles, artesanías, huaraches, artículos de diseño y productos con valor agregado, representativos de la tradición, creatividad y calidad de lo que se elabora en Michoacán.
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que el distintivo Michoacán de Origen, implementado durante 2025 como un mecanismo para fortalecer la identidad, calidad y competitividad de los productos locales, cerró el año con 164 marcas que cuentan con este reconocimiento, como resultado del acompañamiento institucional y del interés de productores y emprendedores por integrarse a este esquema.
La tienda Michoacán de Origen se localiza en calle Abasolo número 70, en el Centro Histórico de Morelia, a un costado del Teatro Mariano Matamoros, y reúne productos provenientes de distintas regiones del estado, elaborados por productores y emprendedores michoacanos.
Asimismo, la Sedeco destacó que en la plataforma digital https://michoacandeorigen.sedeco.michoacan.gob.mx/ se encuentra disponible el catálogo completo de productos que cuentan con el distintivo Michoacán de Origen, y que las y los productores interesados en obtenerlo pueden solicitar su incorporación a través de este mismo sitio.
De esta manera, este espacio impulsa el consumo local y posiciona los productos hechos en Michoacán como una opción de calidad para quienes buscan conocer lo que se produce en el estado durante este periodo vacacional, con un horario de atención de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.
