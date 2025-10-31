Michoacán

Tienda Michoacán de Origen, parada obligada en Noche de Muertos

Ofrece más de 800 productos locales
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, la tienda Michoacán de Origen se consolida como una parada obligada para visitantes y turistas que llegan a la capital michoacana, ofreciendo una amplia gama de artículos elaborados por manos locales.

Desde su apertura el pasado 9 de octubre, la tienda ha registrado ventas por casi 40 mil pesos, reflejo del interés por los productos que promueven la identidad y el talento michoacano.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, destacó que este espacio permite que las y los productores michoacanos encuentren nuevas oportunidades de comercialización, al tiempo que los visitantes descubren la riqueza cultural y productiva del estado.

Ubicada en La Casona, anexa al Teatro Matamoros, en Abasolo número 70, la tienda reúne más de 800 productos que van desde paletas de miel artesanal de 7 pesos hasta textiles pintados a mano de 3 mil 800 pesos, ideales para regalar o llevar un recuerdo auténtico de Michoacán.

Méndez Fernández invitó a aprovechar estos días de alta afluencia turística para conocer y consumir los productos con la marca Michoacán de Origen, que simboliza la creatividad, la tradición y la calidad de las y los productores del estado.

