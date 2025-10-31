Tienda Michoacán de Origen, parada obligada en Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de la Semana de Celebración de Noche de Muertos, la tienda Michoacán de Origen se consolida como una parada obligada para visitantes y turistas que llegan a la capital michoacana, ofreciendo una amplia gama de artículos elaborados por manos locales.

Desde su apertura el pasado 9 de octubre, la tienda ha registrado ventas por casi 40 mil pesos, reflejo del interés por los productos que promueven la identidad y el talento michoacano.