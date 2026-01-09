Tianguis Limonero opera sin presidente: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi tres meses del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, la presidencia de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) sigue acéfala; los dos postulantes que se tenían en un inicio se bajaron y solo los integrantes podrán designar a la persona que los representará; el Tianguis Limonero sigue en operaciones.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, refirió que son los integrantes de la asociación quienes llegan el tiempo para poner al presidente, pero aclaró que esta falta no ha afectado la operatividad de la asociación que aglutina a mil 800 productos limoneros de los municipios de Apatzingán, Buenavista, Parácuaro, Aguililla, Tepalcatepec y Múgica.

"Los tiempos que ellos consideren. Efectivamente, hubo quienes a título personal de un ex diputado federal de sus intenciones de encabezar, pero ni la propia asociación se ha pronunciado al respecto", refirió.

Fue el ex diputado federal, Francisco Javier Huacus Esquivel, quien levantó la mano en su momento para estar al frente de la asociación; otro aspirante fue Vicente Castañeda, secretario de la asociación en tiempos de Bravo Manríquez. Ambos fueron los nombres que resonaron para liderar, sin embargo, no se concretó ninguno.

"Es una asociación con varios productores y empacadores; se ha venido trabajando con ellos de manera colegiada y son los responsables de elegir a su nuevo presidente", resaltó Zepeda Villaseñor.

BCT