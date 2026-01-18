Tianguis Artesanal de Uruapan tendrá nueva infraestructura este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el fin de potenciar el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, en este 2026 se implementará una estrategia de difusión nacional y mejoras en su infraestructura. Estas acciones beneficiarán directamente a las y los artesanos, así como al turismo nacional e internacional que visite la región, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Gracias a la coordinación entre la Federación y el municipio, este espacio contará con nueva infraestructura y techado. La intervención busca resaltar su esencia como epicentro de arte, identidad y cultura, impulsada por una sólida estrategia de difusión nacional que detonará el desarrollo económico de la región.