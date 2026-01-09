Testamentos y adscripción notarial, ¿cuánto costarán los servicios de notarios en el 2026?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El testamento se erige como el documento esencial para asegurar que los bienes de una persona sean distribuidos conforme a su voluntad. Mantener en orden este y otros documentos notariales es crucial para evitar conflictos sucesorios, por lo que es importante que las y los michoacanos conozcan los costos actualizados de los servicios que presta la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías para el Ejercicio Fiscal 2026.

La reciente publicación de la Ley de Ingresos para Michoacán 2026 establece las cuotas que deberán cubrirse por diversos trámites notariales, contenidos en el Capítulo IX, Artículo 27. Uno de los servicios más solicitados, el aviso de testamento que tendrá un costo de $476 pesos. En caso de requerir un certificado de testamento o un reporte de búsqueda en el Registro Nacional de avisos de testamento, la cuota será de $246 pesos.

En cuanto a la formalización de actos jurídicos, los testimonios de escrituras tendrán un costo base de $526 pesos por las primeras cinco hojas, y se cobrará una tarifa adicional de $109 pesos por cada página extra.

Asimismo, la expedición de copias certificadas se fijó en $48 pesos. Para aquellos que opten por el testamento ológrafo o la revocación de testamento ológrafo, la tarifa será de $476 pesos por cada concepto.

El documento también detalla los costos asociados al ejercicio profesional del notariado. La expedición del nombramiento para ejercer la función notarial, así como su revalidación, tendrán un costo idéntico y significativo de $9,002. pesos cada uno. Por su parte, la autorización para cambiar la adscripción notarial requerirá el pago de $4,501 pesos.

Finalmente, la Ley contempla un esquema de agilización de servicios que implica un costo mayor para el usuario. Los servicios que se realicen con carácter urgente se pagarán al doble de la cuota ordinaria, entregándose al día siguiente. Si la necesidad es extra urgente, el costo se triplica y el servicio se entregará el mismo día. Los servicios ordinarios se entregarán al tercer día hábil siguiente.

