"Tengo un compromiso con el campo de Michoacán": Raúl Morón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Tengo un compromiso con el campo michoacano, provengo de una familia de campesinos y sé los retos que enfrenta", aseguró el senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, al dirigirse a líderes del sector y simpatizantes, en la localidad de Francisco I. Madero, del municipio de Charo.

El legislador fue el invitado especial en una cabalgata organizada por líderes productores de la zona metropolitana de Morelia, la cual recorrió diversas localidades de Charo, en un animado ambiente de convivencia.