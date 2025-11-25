"Tengo la conciencia tranquila", asegura Jesús Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Mora, aseguró tener la conciencia tranquila y no tener ningún nexo con la delincuencia organizada como lo acusa el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes.

"Conocemos cómo actúa el dirigente estatal del PRI que es un bravucón y que siempre hace señalamientos sin ninguna prueba, sin sustentarlo con una prueba. Le gusta el show mediático, le gustan los reflectores, le gusta mucho que le den likes a lo que dice. Sin embargo nosotros tenemos la conciencia tranquila", dijo.

En su actuar como servidor público, indicó, no se ha visto inmerso en escándalos y se ha dedicado a ejercer desde el ámbito municipal y como funcionario estatal, por lo que enfatizó que no tiene nada que esconder.

Por lo que invitó a Valencia Reyes a que si tiene pruebas de sus dichos, que presente las pruebas a las autoridades competentes y no solo quede en un discurso en conferencia de prensa.

"Podemos tener defectos, porque no somos perfectos, pero nada que ver con un tema de vinculación con cárteles, eso no. A mí podrán acusarme de lo que sea, pero de eso no", agregó.

Puntualizó que la ciudadanía conoce su trabajo y el que realiza Guillermo Valencia, por lo que dijo no sentirse intimidado y continuará con el trabajo que realiza al frente del partido guinda.

BCT