"Tenemos presidenta"; Carlos Tafolla celebra detención de edil de Tequila y pide ir contra más narco-políticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local por Uruapan, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, expresó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que reafirmó su postura en contra de los llamados "narco-gobernadores" y los delincuentes de cuello blanco que operan dentro de estructuras políticas.
A través de una publicación en redes sociales, Tafolla aseguró no tener conflicto con el partido Morena ni con ningún instituto político, al señalar que en todos los partidos hay personas buenas, pero también individuos que participan en actividades delictivas. "Mi postura es clara: estoy en contra de los narco-gobernadores, porque ellos comercian con el bienestar social a través del crimen organizado", expresó.
El legislador subrayó que no corresponde a la presidenta Sheinbaum identificar visualmente a quienes pudieran estar vinculados con estos delitos, y recalcó la necesidad de fortalecer las investigaciones incluso si estas implican riesgos políticos. "Se requieren pantalones bien puestos para investigar y detener a estos narco-delincuentes, incluso cuando eso implique afectar al propio partido", escribió.
Tafolla añadió que encubrir a los delincuentes debilita a los partidos políticos, mientras que enfrentarlos los fortalece. En ese sentido, celebró que bajo la nueva administración federal se estén dando pasos en la dirección correcta y confió en que pronto haya resultados concretos en Michoacán, particularmente en municipios como Uruapan.
El diputado independiente, cercano al fallecido Carlos Manzo y uno de los rostros visibles del Movimiento del Sombrero, reiteró su compromiso con la lucha contra el crimen organizado y con una agenda legislativa que impulse la justicia sin distinciones partidistas.
rmr