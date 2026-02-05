"Tenemos presidenta"; Carlos Tafolla celebra detención de edil de Tequila y pide ir contra más narco-políticos

A través de una publicación en redes sociales, Tafolla aseguró no tener conflicto con el partido Morena ni con ningún instituto político, al señalar que en todos los partidos hay personas buenas, pero también individuos que participan en actividades delictivas. "Mi postura es clara: estoy en contra de los narco-gobernadores, porque ellos comercian con el bienestar social a través del crimen organizado", expresó.

El legislador subrayó que no corresponde a la presidenta Sheinbaum identificar visualmente a quienes pudieran estar vinculados con estos delitos, y recalcó la necesidad de fortalecer las investigaciones incluso si estas implican riesgos políticos. "Se requieren pantalones bien puestos para investigar y detener a estos narco-delincuentes, incluso cuando eso implique afectar al propio partido", escribió.