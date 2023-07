Tendrá Morena disminución del 11.5% en prerrogativas, tras conformación de 3 partidos locales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Finanzas del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Michoacán, Rigoberto Márquez Verduzco dio a conocer que su instituto político tendrá una disminución cercana al 11.5 por ciento en prerrogativas tras las conformación de los tres nuevos partidos políticos locales: Más Michoacán, Tiempo X México y Michoacán Primero.

Cabe recordar que en el mes de junio pasado el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó la modificación al calendario de prerrogativas de los partidos políticos luego de los registros de los tres nuevos partidos locales mencionados y que se suman a los ocho que ya había en Michoacán, para los que se tenía una bolsa de cerca de 128 millones de pesos para el periodo de julio a diciembre, monto que ahora será dividido entre los 11 partidos políticos con los que ahora cuenta el estado.

Al respecto, Márquez Verduzco afirmó que su partido continuará el litigio para buscar la manera de aclarar la conformación de los nuevos partidos.

Por su parte, el dirigente estatal de MORENA, Juan Pablo Celis, afirmó que su partido no busca más prerrogativas, sino que es a través de la organización de sus militantes como han logrado el éxito. Además, recordó la propuesta que realizaron para disminuir las prerrogativas, a la cual, dijo, se opusieron los demás partidos.

“En Morena no estamos por los recursos económicos, en Morena nos hemos organizado desde antes con menos y nosotros no necesitamos de tanto recurso económico, por eso es que Morena, incluso ha pedido una reducción a los financiamientos de los partidos políticos que no aceptaron los demás partidos y que nosotros estamos preparados. La clave de nosotros es la organización de la gente, la participación de ellos, y en ese sentido, estamos listos para enfrentar a estos partidos políticos”, concluyó.

SHA