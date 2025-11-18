Teletón Michoacán invita a correr y desayunar con causa este 30 de noviembre y 1 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Teletón Michoacán y Fundación SH te invitan con mucho cariño a un desayuno con causa este 1° de diciembre a las 9:00 a.m. en las instalaciones del CRIT Michoacán, donde podrás conocer de cerca el trabajo que realizan ambas asociaciones en apoyo a niñas, niños y familias en situación vulnerable.
El costo del desayuno es de $750 pesos, y tu participación ayuda a seguir transformando vidas. Además, se busca sumar a más personas como padrinos y madrinas, brindando acompañamiento y esperanza a quienes más lo necesitan, mes con mes.
Como parte del evento, se presentará la conferencia magistral “Se buscan héroes” a cargo de Jorge Rosas, una charla inspiradora sobre liderazgo, propósito y el impacto que cada persona puede generar desde su entorno. Jorge es uno de los speakers más reconocidos de México, con una visión de liderazgo humano, valiente y transformador.
En el marco de estas actividades solidarias, Teletón y PABS convocan a la Carrera 2025 en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del CRIT Michoacán, a realizarse el próximo 30 de noviembre a las 8:00 a.m.
Lugar: CRIT Michoacán, Av. Morones Norte 2550, Santiaguito, Morelia
Inscripción: $390 MXN
Incluye kit: playera, medalla, número, termo y zona de hidratación.
🏃♀️ Categorías:
Femenil y varonil: 5 km y 10 km
Personas en silla de ruedas: 5 km
Para más información e inscripciones, puedes acudir directamente al CRIT Michoacán o contactar a los organizadores a través de sus redes sociales oficiales.
