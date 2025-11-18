Teletón Michoacán invita a correr y desayunar con causa este 30 de noviembre y 1 de diciembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Teletón Michoacán y Fundación SH te invitan con mucho cariño a un desayuno con causa este 1° de diciembre a las 9:00 a.m. en las instalaciones del CRIT Michoacán, donde podrás conocer de cerca el trabajo que realizan ambas asociaciones en apoyo a niñas, niños y familias en situación vulnerable.

El costo del desayuno es de $750 pesos, y tu participación ayuda a seguir transformando vidas. Además, se busca sumar a más personas como padrinos y madrinas, brindando acompañamiento y esperanza a quienes más lo necesitan, mes con mes.

Como parte del evento, se presentará la conferencia magistral “Se buscan héroes” a cargo de Jorge Rosas, una charla inspiradora sobre liderazgo, propósito y el impacto que cada persona puede generar desde su entorno. Jorge es uno de los speakers más reconocidos de México, con una visión de liderazgo humano, valiente y transformador.

También te puedes sumar corriendo: ¡Carrera con causa el 30 de noviembre!

En el marco de estas actividades solidarias, Teletón y PABS convocan a la Carrera 2025 en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del CRIT Michoacán, a realizarse el próximo 30 de noviembre a las 8:00 a.m.