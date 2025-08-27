Teleféricos de Morelia y Uruapan llegan al torneo de videojuegos Jalo al Gaming

Lenin López García, titular del Instituto de la Juventud Michoacana detalló que la competencia se llevará a cabo en el videojuego PUBG Mobile, en la modalidad de juego de triatlón virtual, en donde los ganadores deberán mostrar sus habilidades corriendo, nadando, andando en bicicleta y en el tiro con arco a dianas, para que los 16 mejores jugadores reciban 50 mil pesos en premios.

Es en esta última prueba donde la experiencia se vincula directamente con el futuro de la movilidad en Michoacán, ya que la actividad de tiro con arco se llevará a cabo mientras los jugadores viajan de forma virtual en una réplica del teleférico, ofreciendo una simulación del funcionamiento de estos sistemas de transporte que construye la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Si bien el videojuego está ambientado en una isla ficticia, la incorporación de estas emblemáticas obras permitirá a las y los jóvenes participantes tener un mejor entendimiento y una experiencia previa de cómo operarán los teleféricos de Morelia y Uruapan.

Con ello el Ijumich no sólo promueve la competencia en la modalidad de e-sports, sino que además acerca a las nuevas generaciones con los proyectos de infraestructura que desarrolla el Gobierno de Michoacán y que muy pronto se convertirán en parte del paisaje y el transporte público del estado.

Las juventudes interesadas en participar en el torneo de videojuegos, podrán registrarse hasta el 20 de septiembre a través del enlace: https://chat.whatsapp.com/GKZphWNjYlv0Qt1sqtnJss

SHA