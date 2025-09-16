Teleférico Uruapan: No hay que politizar y frenar el desarrollo, dice Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del teleférico en Uruapan no debe politizarse, toda vez que frena el desarrollo del municipio, destacó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías.

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM, aseguró que los trabajos continúan de manera normal y se espera que en próximos días se atienda la problemática para que la obra avance acorde a los tiempos estipulados con la empresa.

“Realmente son obras de gran calado que no se puede frenar, porque estaríamos frenando el desarrollo de la ciudad”, puntualizó.

Recordó que la obra cuenta con todos los permisos federales, estatales y municipales, por lo que no hay excusa para continuar con los trabajos, más porque se prevé concluir la obra a finales de año y, en diciembre, arrancar con las pruebas sin personas y con carga sin personas hasta que la certificadora autorice la movilidad humana en el teleférico; será en los primeros meses del 2026 cuando se ponga en marcha.

RYE