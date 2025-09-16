Michoacán

Teleférico Uruapan: No hay que politizar y frenar el desarrollo, dice Gladyz Butanda

Asegura que la obra no está suspendida, pero se hablara con el alcalde para que avance el tema
Teleférico Uruapan: No hay que politizar y frenar el desarrollo, dice Gladyz Butanda
VERÓNICA TORRES
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del teleférico en Uruapan no debe politizarse, toda vez que frena el desarrollo del municipio, destacó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), Gladyz Butanda Macías.

A pregunta expresa de MIMORELIA.COM, aseguró que los trabajos continúan de manera normal y se espera que en próximos días se atienda la problemática para que la obra avance acorde a los tiempos estipulados con la empresa.

Realmente son obras de gran calado que no se puede frenar, porque estaríamos frenando el desarrollo de la ciudad”, puntualizó.

Recordó que la obra cuenta con todos los permisos federales, estatales y municipales, por lo que no hay excusa para continuar con los trabajos, más porque se prevé concluir la obra a finales de año y, en diciembre, arrancar con las pruebas sin personas y con carga sin personas hasta que la certificadora autorice la movilidad humana en el teleférico; será en los primeros meses del 2026 cuando se ponga en marcha.

RYE

Uruapan
Michoacán
sedum
Gladyz Butanda
Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com