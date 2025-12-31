Teleférico traerá 100 mdp para obras complementarias en Morelia: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), a cargo de la arquitecta Gladyz Butanda Macías, invertirá 100 millones de pesos en la construcción de obras complementarias al teleférico de Morelia, entre ellas, áreas recreativas y deportivas, espacios de aprovechamiento académico y el mejoramiento de calles.

La titular de la dependencia explicó que todas las obras tendrán un común denominador: serán vecinas de las siete estaciones que conformarán este nuevo medio de transporte aéreo, en el que se invirtieron más de mil 916 millones de pesos, recurso cien por ciento estatal que no implicó deuda.