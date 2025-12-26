Teleférico en Morelia y Uruapan dará prioridad laboral a mujeres y vecinos de estaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los teleféricos de Morelia y Uruapan priorizarán la contratación de mujeres en su personal, así como de vecinas y vecinos de las estaciones de este medio de transporte, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal enfatizó que la intención es brindar oportunidades de ingreso a madres solteras, quienes podrán contar con una posibilidad de empleo cercana a sus espacios de vivienda.

Bajo esa lógica, señaló que las vecinas y vecinos de las estaciones de este medio de transporte también serán prioridad en la contratación de personal, a fin de facilitar los traslados en jornadas de cierre, tomando en cuenta que el teleférico cesará operaciones a las 23:00 horas.