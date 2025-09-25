Teleférico de Uruapan: se reanudan trabajos tras acuerdos con el Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, informó a través de sus redes sociales que, tras una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se acordó reforzar la seguridad en el municipio con la llegada de más de 200 elementos de la Guardia Nacional y la participación del Ejército Mexicano en rondines de vigilancia en zonas montañosas.

En su mensaje, el edil destacó que la coordinación de los tres órdenes de gobierno ya permitió avances en materia de seguridad. Entre ellos, la detención de tres presuntos responsables del asesinato de un policía municipal y la neutralización de dos delincuentes en el cerro Colorado de Caltzontzin.

Además, Manzo anunció que Uruapan recibirá un paquete de obra pública con una inversión superior a 300 millones de pesos para 2026, que incluye la continuación de proyectos ya en marcha y nuevas obras de infraestructura.

Las obras comprometidas abarcan:

Pavimentación de la Av. Paseo de la Revolución hasta Zumpimito.

Rehabilitación del Libramiento Oriente hasta el Bulevar Industrial.

Continuación de la construcción de edificios para oficinas municipales y del DIF.

Avance de las 22 obras vinculadas al teleférico.

A ellas se suman nuevas acciones: