Teleférico de Uruapan, más cerca de su conclusión y puesta en operación: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y directivos de la empresa Doppelmayr revisaron la nueva programación de obra e instalación del sistema electromecánico del teleférico de Uruapan para su próxima conclusión y puesta en operación.

Acompañado de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el mandatario encabezó reunión de trabajo para continuar con los trabajos de construcción de la infraestructura que actualmente registra un avance del 87 por ciento en general.