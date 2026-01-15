Teleférico de Uruapan iniciará pruebas de funcionamiento la próxima semana

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La próxima semana iniciarán las pruebas de funcionamiento del teleférico de Uruapan, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al supervisar la construcción de las estaciones de este sistema de transporte que presenta un 97 por ciento de avance general.

Durante el recorrido el mandatario explicó que en próximos días comenzarán las pruebas de funcionamiento del sistema electromecánico, consistentes en poner en funcionamiento 40 de las 90 cabinas en el trayecto que comprende entre las estaciones 1 y 3.