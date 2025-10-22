Teleférico de Uruapan inicia pruebas y así se ve; obra, al 92%

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales comenzaron a circular imágenes de las primeras pruebas de las cabinas del teleférico de Uruapan.

A decir de reportes locales, las fotos y videos que se han tomado son de las pruebas que se realizan específicamente en la estación ubicada en la colonia Antorcha, al oriente de la ciudad.

Asimismo, se han compartido imágenes de las cabinas por el cielo uruapense, en la zona del libramiento de la ciudad.