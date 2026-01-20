Teleférico de Uruapan da paso previo a pruebas con vuelo de cabinas

“En esta semana iniciarán las pruebas, pero antes se realizarán algunos ajustes electromecánicos para poder proceder a la circulación de cabinas con peso inducido”, precisó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Las primeras pruebas del teleférico de Uruapan iniciarán con 40 cabinas, de acuerdo con Gladyz Butanda, quien refirió que con el inicio de este proceso comienza también la certificación del transporte, que correrá a cargo de la empresa europea Tüv Süd, una de las dos certificadoras que existen en el mundo.